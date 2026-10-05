icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una ceremonia en la que se reconoce a José Armando Urioste como fiscal general interino del país, en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 5 de octubre de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una ceremonia en la que se reconoce a José Armando Urioste como fiscal general interino del país, en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 5 de octubre de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que este “es el momento” para iniciar una transformación en el sistema judicial del país, una tarea pendiente desde hace años y que surge tras la destitución del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido y acusado de supuesta protección al narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.