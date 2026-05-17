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La policía antidisturbios dispara gases lacrimógenos contra manifestantes rurales que bloqueaban una carretera en Lipari, departamento de La Paz, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
La policía antidisturbios dispara gases lacrimógenos contra manifestantes rurales que bloqueaban una carretera en Lipari, departamento de La Paz, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

La marcha de afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) llegó este domingo cerca de La Paz, tras seis días de caminata, y prevé para sumarse a los sectores que mantienen desde hace 12 días bloqueos de caminos y protestas, para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

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