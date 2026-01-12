Sindicatos y gobierno boliviano acuerdan anular decreto económico que motivó protestas

El gobierno de Bolivia acordó este domingo con los principales sindicatos anular un reciente paquete de medidas económicas, que motivó protestas callejeras y bloqueos de carreteras que paralizan el país desde hace seis días, informó la Central Obrera Boliviana (COB).

En diciembre, el presidente centroderechista Rodrigo Paz emitió un decreto de “salvataje económico”, que representó un cambio de rumbo radical tras 20 años de gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

La norma elimina los subsidios a los combustibles, otorga facilidades para recibir grandes inversiones en recursos naturales, elimina impuestos, congela salarios en el sector público, entre otras medidas.

Obreros, mineros, campesinos y maestros de escuela aseguran que la actual norma beneficia a grandes capitales mientras que ellos solo se verán impactados por la inflación.

Representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) asisten a la firma de un acuerdo con el Gobierno este domingo, en El Alto (Bolivia). (Foto: EFE/STR

Ahora, una nueva norma se elaborará con los aportes de los trabajadores. Sin embargo, se mantendrá la decisión del gobierno de eliminar las subvenciones a la gasolina y el diésel, una política que causó la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Como resultado directo de la movilización (...), se arribó a un acuerdo bilateral cuyo resultado fue la abrogación” del decreto, de la que aún está “pendiente su formalización”, informó la COB, principal sindicato del país, a través de un comunicado.

El sindicato ordenó a sus partidarios levantar las medidas de presión. Los manifestantes aún mantienen 69 puntos de bloqueo en las rutas del país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

Algunos huelguistas declararon a medios locales su rechazo al acuerdo, mientras que otros indicaron que mantendrían los cortes de vías hasta que la eliminación del decreto se haga efectiva.

Bolivia importaba combustibles a precio internacional para venderlo a pérdida en el mercado interno. Esta política agotó las reservas de dólares del país y disparó el costo de vida. La inflación a 12 meses fue de 20% en diciembre.