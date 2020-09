Los ministros de Economía, de Desarrollo Productivo y de Trabajo de Bolivia abandonaron este lunes el gobierno transitorio, después de que el primero revelara profundas diferencias con otro compañero de gabinete, a pocos meses de que termine su mandato.

El titular de Economía, Oscar Ortiz, dijo que no dimitió de forma voluntaria. “Entiendo que ya han decidido (en el gobierno) designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio”, declaró en rueda de prensa.

Ortiz señaló que mantenía discrepancias con el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, por la decisión de la presidenta derechista, Jeanine Áñez, de devolver semanas atrás las acciones de la empresa estatal de electricidad ELFEC, de la región de Cochabamba (centro), a sus anteriores socios privados.

Pocos después, el ministro de Trabajo, Oscar Mercado, y el de Desarrollo Productivo, Abel Martínez, comunicaron desde las redes sociales que renunciaban a sus cargos.

“Con la satisfacción del deber cumplido presenté mi renuncia” al gabinete de la presidenta Áñez “a quien agradezco la oportunidad que me dio de servir a mi país”, dijo Mercado.

Tras las salidas de los ministros, la mandataria Áñez designó a sus sustitutos. El empresario Branko Marinkovic (extitular de Planificación) asume la cartera de Economía; Gonzalo Quiroga, la de Planificación; y Alvaro Tejerina, la de Trabajo. El cargo de Desarrollo Productivo aún queda por atribuir.

Medidas para el próximo gobierno

Áñez anunció hace dos semanas la devolución de acciones de la firma ELFEC a una empresa privada, la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba. La compañía eléctrica había sido nacionalizada por el expresidente izquierdista Evo Morales en mayo de 2010.

Ortiz precisó que no estaba “dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal”.

“No creo que un gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión”, añadió.

Murillo, en otra rueda de prensa, reconoció que “efectivamente este tema de ELFEC ha generado muchísimos roces” y criticó a Ortiz. “A mí no me manda ninguna logia, ningún poder, a mí me manda el pueblo”, dijo.

El mismo Morales dijo desde Twitter que la devolución de las acciones de ELFEC “no solo es inconstitucional, sino que es un grave atentado contra la cadena de producción y distribución de energía eléctrica. Los responsables deben ser sancionados. Defenderemos la nacionalización”.

Morales, refugiado en Argentina desde fines del año pasado, luego de dimitir, nacionalizó durante sus 14 años de gobiernos empresas de hidrocarburos, aeropuertos, pensiones, mineras y otras.

Las cambios de ministros se realizan a poco de que Áñez termine su gestión, que comenzó en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales, hasta la formación de un nuevo gobierno surgido de unas elecciones.

Áñez era candidata para los comicios del próximo 18 de octubre, pero dimitió hace 10 días, por su escasa intención de voto (7%), según las encuestas .

El economista Luis Arce, delfín de Morales, encabeza los sondeos con el 29,2%, seguido por el expresidente de centro Carlos Mesa (19%) y el líder civil de derecha de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho (10,4%)

