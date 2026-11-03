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El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó este martes el inicio de una investigación contra el expresidente Evo Morales acusado de “delitos de lesa humanidad” en un polémico caso ocurrido durante su Gobierno en 2009.

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