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Vicente Salazar, líder de la Federación Tupac Katari, en una reunión de dirigentes de "Ponchos Rojos" en Tilata, departamento de La Paz, Bolivia, el 18 de junio de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
Vicente Salazar, líder de la Federación Tupac Katari, en una reunión de dirigentes de "Ponchos Rojos" en Tilata, departamento de La Paz, Bolivia, el 18 de junio de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

Un tribunal de Bolivia ordenó este lunes el encarcelamiento preventivo por seis meses del dirigente campesino Vicente Salazar, principal líder de los sindicatos que entre mayo y junio bloquearon carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, dentro de una investigación por las afectaciones que dejaron esas protestas.

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