Bolivia: Vicepresidente Edman Lara dice que ya no forma parte del Gobierno y critica a Rodrigo Paz

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, dijo este martes que “ya no forma parte” del Gobierno, en un nuevo enfrentamiento con el presidente Rodrigo Paz.

Dicha afirmación se difundió a través de un video en sus redes sociales, en el cual Lara expresó su molestia por el manejo de la actual administración.

“ Cada medio vendido que hay, cada tiktoker creador de contenido vendido al gobierno que hay, yo ya no soy parte de ese gobierno ”, afirmó el vicepresidente, quien insistió en que no participará en decisiones del Ejecutivo mientras, según él, persista una influencia externa sobre el mandatario Rodrigo Paz.

El vicepresidente también se refirió al reciente anuncio gubernamental de eliminar cuatro impuestos, entre ellos el de grandes fortunas y el de transferencias financieras, una medida que criticó duramente al considerar que beneficia al empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina.

“Mientras Samuel Doria Medina siga controlando a Rodrigo Paz, yo prefiero no meterme”, sostuvo Lara.

Recientemente, en medio de otros enfrentamientos con Paz, Lara había descartado renunciar y había acusado a sectores “corruptos” de buscar su salida.

Las declaraciones ocurrieron el mismo día en que Lara visitó la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, donde 23 comunidades continúan afectadas por inundaciones y deslizamientos tras las lluvias del 16 de noviembre.

Lara señaló que la decisión debía acompañarse de reducciones al impuesto sobre la renta y a la utilidad, además de cuestionar la falta de avances en el cierre de la aduana y la aplicación de la Ley de Diferimiento de Créditos, que “sin duda, beneficia más al hombre más rico de este país”, afirmó.

Las fricciones se suman a cuestionamientos previos sobre su ausencia del país durante las primeras dos semanas de gestión, lo que Lara atribuyó a reuniones con embajadores de Corea del Sur, China, Japón e India, además de su participación en la COP30 en Brasil, en la que aseguró que “no fui a vacacionar, como dicen”.

También denunció un intento desde el Viceministerio de Coordinación Legislativa, comandado por Wilson Santamaría, de quitarle atribuciones que son propias de su despacho, lo que calificó como una vulneración constitucional.

La confrontación aumentó el domingo después de que Lara llamara “mentiroso” al presidente Paz en un video difundido en TikTok, donde también acusó al mandatario de incumplir promesas como el cierre de la aduana y la creación de un salario universal para la mujer, además de insistir en que Doria Medina es el “jefe” del gobernante.

