icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, hace un gesto durante un mitin en La Paz, Bolivia, el 18 de agosto de 2025. (Foto de Aizar RALDES / AFP)
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, hace un gesto durante un mitin en La Paz, Bolivia, el 18 de agosto de 2025. (Foto de Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, presentó este martes una denuncia penal contra la primera dama del país, María Elena Urquidi, y el consultor político argentino Fernando Cerimedo por supuesto “tráfico de influencias”, en base a un audio no verificado en el que presuntamente ambos hablan de cambiar a algunos ministros y a un exjefe policial.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.