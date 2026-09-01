El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, presentó este martes una denuncia penal contra la primera dama del país, María Elena Urquidi, y el consultor político argentino Fernando Cerimedo por supuesto “tráfico de influencias”, en base a un audio no verificado en el que presuntamente ambos hablan de cambiar a algunos ministros y a un exjefe policial.

La denuncia, difundida por la Vicepresidencia, señala a Urquidi y Cerimedo también por los supuestos delitos de “uso indebido de influencias, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”.

En su denuncia, Lara, declarado opositor al Gobierno, también solicita que el soporte digital sea enviado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que sea evaluado e indica que “la identidad y los datos de la fuente” que lo proporcionó serán dados a la Fiscalía.

El lunes, el vicepresidente presentó a los medios el audio de una conversación entre una mujer que supuestamente sería Urquidi y un hombre que, según Lara, es Cerimedo y que demostraría una probable influencia del consultor argentino en las decisiones del Gobierno.

En la grabación, que se cree que es de junio pasado, el hombre habla de la necesidad de que Paz cambie al entonces comandante de la Policía, Mirko Sokol, y al ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, mientras ambos mencionan a otras autoridades cercanas al presidente Rodrigo Paz.

Consultado sobre el tema, Paz pidió en la víspera “dejar que la Justicia haga su trabajo” y dijo que no se pronunciará al respecto.

La expareja de Cerimedo, la abogada y operadora política Nadia Beller, puso en duda la veracidad de la grabación y señaló en sus redes sociales que “la voz de ese audio no corresponde a la de Fernando” Cerimedo y que “lo mismo ocurre con la voz que supuestamente sería de Bibi Urquidi (la primera dama)”.

El pasado 17 de agosto, Beller sufrió un ataque armado por el que Cerimedo está detenido preventivamente en la región oriental de Santa Cruz, acusado de tentativa de feminicidio por supuestamente haber encargado la agresión.

Cerimedo también es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en un caso por el que el sábado se ordenó su arresto en un penal en el altiplano de La Paz.

Contra el argentino también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

MÁS INFORMACIÓN: Fiscalía de Bolivia imputará al argentino Cerimedo por supuesto enriquecimiento ilícito

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el presidente Paz, puesto que sus detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Lara, aseguran que fue su asesor personal.

Paz aseguró la semana pasada que Cerimedo fue parte de su campaña para la segunda vuelta presidencial en 2025, pero que “jamás tuvo la autorización” de representar a su Gobierno o a su familia y que “nunca hubo un contrato” o una “relación de trabajo directa” con él.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

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La policía de Bolivia detuvo este martes 18 de agosto al argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz y quien es investigado por "tentativa de feminicidio" luego de que su expareja lo denunciara por presuntamente planificar un atentado en su contra. (AFP)

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