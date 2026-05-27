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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habla durante una entrevista en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habla durante una entrevista en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia AFP

El expresidente socialista boliviano Evo Morales aseguró este miércoles que las protestas que sacuden al país desde hace un mes son una “rebelión” contra un gobierno que está “sometido” a Estados Unidos, en una entrevista virtual con la AFP.

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