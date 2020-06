Es uno de los ministros más polémicos del gabinete de Jair Bolsonaro y ha llegado a tanto con sus actos y sus palabras que ya está colocando en serios apuros al presidente de Brasil, quien ahora estaría buscando una salida elegante para él del despacho de Educación, que ocupa desde abril del año pasado.

La última perla de Abraham Weintraub ocurrió el domingo último, cuando salió a las calles de Brasilia para unirse a una manifestación en apoyo al gobierno, pero lo hizo sin mascarilla (lo cual es obligatorio en la capital del país), por lo que fue multado con 2.000 reales (unos 370 dólares) por violar las normas contra la pandemia del COVID-19.

En las redes sociales, donde tuitea febrilmente, el titular de Educación se pronunció con fastidio: “Me niego a creer que sea verdad. No fui notificado. Parece que soy el único que fue multado hasta hoy. Me quieren callar a cualquier precio. Libertad!!!”.

En realidad, el paso de 14 meses de Weintraub por la cartera de Educación ha estado lastrada por varios episodios que parecen estar colmando la paciencia del jefe de Estado, no obstante que estén ambos alineados con la derecha más radical del Ejecutivo.

Bolsonaro señaló que la participación de su ministro en la marcha del domingo, organizada por la milicia fascista 300 de Brasil (en alusión a los espartanos de la película de Zack Snyder), “no fue muy prudente ni dejó un buen mensaje”, aclarando que Weintraub no estuvo allí en representación del gobierno sino a título personal. “Estamos intentando solucionar la situación con él”, sentenció.

La conducta del ministro está poniendo en aprietos a Jair Bolsonaro. (Foto: Reuters / Adriano Machado)

Durante una entrevista con la cadena Bandeirantes ayer, el jefe de Estado dio a entender que la salida de este economista y profesor de 48 años de su gabinete es inminente.

Cadena de dislates

¿Pero qué más ha hecho Weintraub para caer tanto en la consideración del gobernante? Más allá de este último episodio, está siendo investigado en un proceso que adelanta la Fiscalía General por sospechas de que integra unas redes de propagación de noticias falsas a través de internet.

En este último caso también se lo investiga por unas fuertes expresiones dirigidas contra los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), que pueden ser tomadas como una amenaza.

En efecto, en una reunión ministerial del 22 de abril, Weintraub dijo que los integrantes del STF eran “delincuentes” y que si por él fuera “pondría a todos en la cárcel”. El domingo último, en medio de la marcha, cuando fue inquirido por los miembros de la Corte Suprema, respondió que ya había dado su opinión sobre esos “vagabundos”, según videos que circulan por internet.

Weintraub lleva 14 meses al frente de la cartera de Educación. (Foto: Reuters / Adriano Machado)

El ministro de Educación también es investigado por supuestos delitos de racismo, debido a expresiones despectivas sobre ciudadanos chinos que publicó en su perfil de Twitter, en donde también insinuó que la pandemia sería parte de planes de Beijing para “dominar el mundo”.

La lista de controversias en torno a Weintraub continúa. El año pasado, ya en el puesto de ministro, acusó a los estudiantes universitarios de armar líos y protestas con dinero público, aseveró que las universidades públicas del país abrigan “plantaciones de marihuana” e incluso señaló que el modelo de enseñanza actual -que él busca reformar- prefiere “discutir y abordar temas sexuales antes que leer y escribir”.

Es por todo esto que los influyentes diarios “Folha de S.Paulo” y “O Globo” han deslizado que Bolsonaro ya está buscando casi con desesperación esta “salida honrosa” para Weintraub.

___________________

