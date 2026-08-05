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Resumen

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El presidente de Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Argentina, Javier Milei. (Fotos de JL ROSA / Tomas CUESTA / AFP)
El presidente de Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Argentina, Javier Milei. (Fotos de JL ROSA / Tomas CUESTA / AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno brasileño aclaró este miércoles que le compete a Argentina decidir si mantiene a su embajador en Brasilia o si lo retira, después de haber rebajado las relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios.

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