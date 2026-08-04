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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en São Paulo, Brasil, el 2 de agosto de 2026. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en São Paulo, Brasil, el 2 de agosto de 2026. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Agencia EFE

Brasil acusó este martes a Estados Unidos de tratar de interferir en las elecciones del próximo octubre, luego de cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti.

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