Fotografía muestra el vehículo, que transportaba a más de 30 personas, volcado en la carretera. Foto: X / @BlogdoZeCarlos
Fotografía muestra el vehículo, que transportaba a más de 30 personas, volcado en la carretera. Foto: X / @BlogdoZeCarlos
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Al menos 15 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasil
Resumen de la noticia por IA
Al menos 15 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasil

Al menos 15 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasil

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos 15 personas murieron y alrededor de una veintena resultó herida en un en una carretera del , en el noreste del país, informaron este sábado fuentes oficiales.

El siniestro tuvo lugar la noche del viernes en una autovía federal, entre los municipios de Paranatama y Saloá, señaló la Policía de Carreteras Federal en una nota.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Según la investigación preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, se fue al carril contrario y chocó con las rocas que había en el margen de la carretera para finalmente impactar con un banco de arena y volcar.

PUEDES VER: Trump dice que se verá próximamente con Lula “en Brasil y en Estados Unidos”

De los quince fallecidos, once eran mujeres y cuatro hombres.

Al menos otras 17 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios de la región.

El conductor del autobús tuvo heridas leves y se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, para después ser conducido a comisaría para prestar declaración.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, , también en la empobrecida región noreste del país.

Un autobús turístico, con más de 30 personas a bordo, volcó en la región de Agresti, en el estado de Pernambuco. Foto: X / @SputnikMundo
Un autobús turístico, con más de 30 personas a bordo, volcó en la región de Agresti, en el estado de Pernambuco. Foto: X / @SputnikMundo

La Policía Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

El gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, lamentó el “gravísimo accidente” y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas, entre las cuales hay personas nacidas en ese estado.

“Estoy atento a las necesidades de los heridos y sus familias, y pongo a disposición mi Gobierno para colaborar con las autoridades de Pernambuco en todo lo necesario. Seguimos de cerca la situación y estamos listos para ofrecer apoyo”, señaló en sus redes sociales.

Poco después, informó que movilizó a su Secretaría de Salud, al Cuerpo de Bomberos y a la Policía Técnica para brindar auxilio e identificar a las víctimas.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes 16 de septiembre de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras "sentirse mal", informó uno de sus hijos en X. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC