Al menos 15 peregrinos muertos en un accidente de bus en el noreste de Brasil

Esta foto muestra a los equipos de rescate trabajando en el lugar del fatal accidente de autobús ocurrido en la carretera estatal AL-220 en la ciudad de Sao Jose da Tapera, estado de Alagoas, Brasil, el 3 de febrero de 2026. Foto: Gobierno del estado de Alagoas / AFP

Esta foto muestra a los equipos de rescate trabajando en el lugar del fatal accidente de autobús ocurrido en la carretera estatal AL-220 en la ciudad de Sao Jose da Tapera, estado de Alagoas, Brasil, el 3 de febrero de 2026. Foto: Gobierno del estado de Alagoas / AFP

Esta foto muestra a los equipos de rescate trabajando en el lugar del fatal accidente de autobús ocurrido en la carretera estatal AL-220 en la ciudad de Sao Jose da Tapera, estado de Alagoas, Brasil, el 3 de febrero de 2026. Foto: Gobierno del estado de Alagoas / AFP
Esta foto muestra a los equipos de rescate trabajando en el lugar del fatal accidente de autobús ocurrido en la carretera estatal AL-220 en la ciudad de Sao Jose da Tapera, estado de Alagoas, Brasil, el 3 de febrero de 2026. Foto: Gobierno del estado de Alagoas / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron este martes en un accidente de autobús en Alagoas, en el noreste de Brasil, informaron las autoridades del estado.

