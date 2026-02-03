Al menos 15 peregrinos muertos en un accidente de bus en el noreste de Brasil

Esta foto muestra a los equipos de rescate trabajando en el lugar del fatal accidente de autobús ocurrido en la carretera estatal AL-220 en la ciudad de Sao Jose da Tapera, estado de Alagoas, Brasil, el 3 de febrero de 2026. Foto: Gobierno del estado de Alagoas / AFP
El vehículo que volcó transportaba a unos 60 peregrinos que regresaban de la celebración de Nuestra Señora de las Candelas, una fiesta religiosa tradicional en el estado de Ceará, según la prensa local.
Entre las víctimas fatales hay siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Aún se investigan las causas del accidente, calificado como de “alta complejidad” por las autoridades en un nota.