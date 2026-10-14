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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, el 14 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, el 14 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El Senado de Brasil aprobó este miércoles la propuesta de reducción de la jornada laboral en el país sudamericano de 44 a 40 horas semanales, un proyecto impulsado por el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, a once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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