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Resumen

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El candidato presidencial de derecha de Brasil y senador Flavio Bolsonaro gesticula durante una conferencia de prensa en Brasilia, el 5 de agosto de 2026. (Evaristo SA / AFP)
El candidato presidencial de derecha de Brasil y senador Flavio Bolsonaro gesticula durante una conferencia de prensa en Brasilia, el 5 de agosto de 2026. (Evaristo SA / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro repudió este jueves “con vehemencia” la decisión del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina a nivel de encargados de negocios, que atribuyó a la política “de confrontación” del líder progresista.

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