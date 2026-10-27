Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia de Brasil, indicó el martes una fuente policial brasileña a la AFP, mientras se desconoce el paradero del senador conservador.

La justicia le había intimado a entregar sus documentos, tras perder las elecciones el domingo ante el presidente Lula. Bolsonaro tiene varias investigaciones abiertas en su contra.

“Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados”, después de constatar que no cumplió la orden judicial, dijo la fuente policial.

Añadió que no “hay registro formal” de que el senador haya salido de Brasil.

Las autoridades argentinas desmintieron a su vez versiones difundidas por medios locales según las cuales Bolsonaro habría intentado salir de su país a través de Argentina.

En Brasil, se desconoce el paradero del conservador, mientras su entorno guarda silencio al respecto.

Fotografía de archivo del excandidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Coelho

La AFP constató que una comitiva salió este martes de su casa de Brasilia, sin que fuera posible determinar si el senador se encontraba en el interior de alguno de los vehículos.

Este martes, el portal argentino Infobae informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.

“Es todo falso, nunca ingresó”, dijo a la AFP una fuente del ministerio argentino de Seguridad.

Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones aclaró mediante un comunicado que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”.

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