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Resumen

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El senador Flávio Bolsonaro ofrece declaraciones luego de conocer los resultados oficiales de las elecciones en Brasil. (EFE/ Andre Borges).
El senador Flávio Bolsonaro ofrece declaraciones luego de conocer los resultados oficiales de las elecciones en Brasil. (EFE/ Andre Borges).
/ EFE/Andre Borges Andre Borges
Por Agencia AFP

Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia de Brasil, indicó el martes una fuente policial brasileña a la AFP, mientras se desconoce el paradero del senador conservador.

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