Brasil: Corte Suprema blinda a Lula de la cárcel al menos hasta el 4 de abril El Supremo Tribunal Federal de Brasil postergó la decisión sobre el pedido del ex presidente para evitar la prisión, pero le garantizó que no será encarcelado hasta que no concluya el debate

Por 7 votos contra 4, los magistrados blindaron momentáneamente al líder de la izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. (Reuters).