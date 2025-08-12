Humo saliendo de edificios destruidos en el lugar de un almacén de explosivos que explotó en Quatro Barras, en el área metropolitana de Curitiba, estado de Paraná, Brasil, el 12 de agosto de 2025. (Foto de Handout / Bomberos de Paraná / AFP)
Humo saliendo de edificios destruidos en el lugar de un almacén de explosivos que explotó en Quatro Barras, en el área metropolitana de Curitiba, estado de Paraná, Brasil, el 12 de agosto de 2025. (Foto de Handout / Bomberos de Paraná / AFP)
/ HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Detonación en fábrica de explosivos deja al menos 9 muertos en el sur de Brasil
Una fuerte detonación accidental en una fábrica de materiales explosivos en el sur de dejó el martes nueve fallecidos, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió sobre las 06H00 locales en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná.

MIRA AQUÍ: Brasil: Once muertos y más de 40 heridos en accidente vial

Imágenes divulgadas por los bomberos de Paraná tras controlar el incendio mostraban un enorme terreno con escombros.

Ya no tenemos la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre esas nueves personas que deberían haber estado en ese lugar”, dijo Coronel Hudson, secretario estatal de seguridad pública.

Los bomberos habían reportado previamente que seis hombres y tres mujeres estaban desaparecidos. Efectivos de las fuerzas de seguridad ayudados por perros trabajaron en las búsquedas.

Otras siete personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales cercanos, según una nota de la firma Enaex Brasil, a la que pertenece la planta, publicada por los medios locales.

El área de la explosión quedó muy destruida. Tenemos en un radio de aproximadamente 1,5 km casas que fueron impactadas, con vidrios rotos, estructuras afectadas, una onda expansiva enorme”, explicó la portavoz de los bomberos Luisiana Guimaraes.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos afirma que la situación de los derechos humanos en Brasil “se deterioró”

Directivos de Enaex Brasil dijeron en rueda de prensa que las causas del accidente están siendo investigadas.

La empresa ejecuta un plan de contingencia de atención psicológica a las víctimas y sus familiares, agregaron.

Según las autoridades, habitantes de varias localidades cercanas escucharon la detonación.

