La policía brasileña arrestó este jueves a varios allegados del presidente Michel Temer por una causa que investiga si hubo irregularidades en la concesión de instalaciones portuarias, en un nuevo escándalo que salpica al primer nivel político.

Según confirmó la fiscalía general, la procuradora Raquel Dodge solicitó las capturas, todas con prisión temporaria de hasta cinco días, y detalló que el proceso está bajo secreto de sumario.



"Tenemos la más absoluta convicción de que habiendo claridad e imparcialidad en la conducción de las investigaciones (...) al final quedará esclarecida la absoluta inocencia del presidente", dijo a periodistas el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun.



"Esto no debilita al gobierno porque el presidente Temer no tiene nada que ver con eso", enfatizó.



La operación fue autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, quien investiga si Temer recibió sobornos para emitir en mayo de 2017 un decreto con el objetivo de beneficiar a empresas del sector portuario.



El caso involucra a la firma Rodrimar, que ya apareció en una de las dos denuncias por corrupción que en 2017 convirtieron a Temer en el primer presidente de la historia de Brasil en ser acusado formalmente durante su mandato. Ambas fueron bloqueadas por la Cámara de Diputados.



Fueron detenidos el abogado José Yunes, amigo y ex asesor de Temer; el coronel jubilado de la Policía Militar (PM) Joao Baptista Lima, también cercano al mandatario conservador; el ex ministro de Agricultura Wagner Rossi; Antonio Celso Grecco, dueño de la empresa de fletes marítimos Rodrimar; y Celina Borges Torrealba, del grupo Libra, según detallaron medios locales.



Arrestos

La televisión mostró imágenes de los arrestos efectuados por la Policía Federal (PF) en Rio de Janeiro y Sao Paulo (sudeste).



No obstante, las fuerzas de seguridad informaron que no darán detalles de las operaciones por orden de la corte suprema, que tramita los casos de funcionarios con fuero privilegiado y de personas cuya estrecha vinculación con las investigaciones impide derivar sus expedientes a la justicia ordinaria.



El abogado de Yunes, José Luis Oliveira Lima, consideró "inaceptable" e "ilegal" la detención de su cliente, según reportó el portal G1. Contactado por la AFP, Oliveira Lima se excusó de dar más detalles del caso.



El equipo de letrados que defiende a Temer afirma que el decreto presidencial solo convalidó concesiones iniciadas en 1993 y atribuidas mediante licitaciones.



Las investigaciones se iniciaron en 2017 a partir de delaciones de ejecutivos del grupo J&F, propietario del gigante de productos cárnicos JBS.



Basado en esas confesiones, el ex fiscal general Rodrigo Janot encaminó las dos denuncias contra Temer, que finalmente fueron rechazadas en el Congreso. En al menos una de ellas, aparecen los nombres de Yunes, Grecco y Lima.



El ex procurador Janot, que fue duramente criticado por el gobierno durante la crisis política que desataron sus acusaciones, reprodujo la noticia de las detenciones en su cuenta de la red Twitter.



El denominado Decreto de los Puertos amplió de 25 a 35 años los plazos de contratos de concesión y alquiler de instalaciones portuarias.



Fuente: AFP