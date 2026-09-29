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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia de firma de una medida provisional que prohíbe las plataformas de apuestas deportivas en línea, en São Paulo, Brasil, el 25 de septiembre de 2026. (Nelson ALMEIDA / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia de firma de una medida provisional que prohíbe las plataformas de apuestas deportivas en línea, en São Paulo, Brasil, el 25 de septiembre de 2026. (Nelson ALMEIDA / AFP)
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Brasil informó este martes que ha solicitado el bloqueo de 5.209 sitios web ilegales de apuestas y más de 2.000 perfiles en redes sociales desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la prohibición de las apuestas el pasado viernes.

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