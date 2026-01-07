Jair Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en la sede de la Policía desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar librarse de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.. (Photo by Sergio Lima / AFP)
El Supremo autoriza a Bolsonaro ir a hospital para examinarse tras caerse en prisión
El Supremo autoriza a Bolsonaro ir a hospital para examinarse tras caerse en prisión

El Supremo autoriza a Bolsonaro ir a hospital para examinarse tras caerse en prisión

La autorizó este miércoles al expresidente trasladarse al hospital desde prisión para la realización de estudios neurológicos, tras la caída que sufrió en la víspera en la celda, donde cumple una pena de 27 años de cárcel por golpismo.

El juez del Supremo , relator de las causas del exmandatario, permitió la visita al hospital para la realización de una tomografía computarizada, una resonancia magnética de cráneo y un electroencefalograma.

Asimismo, la decisión judicial estipula que el transporte y la seguridad de Bolsonaro estarán a cargo de la Policía Federal, y que se realizará de manera “discreta y con desembarque directo en los garajes del hospital”.

Tras la realización de los exámenes, el exgobernante (2019-2022) deberá regresar inmediatamente a su lugar de custodia en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

En la víspera, un médico de la Policía Federal examinó al líder ultraderechista, luego de que manifestara haber sufrido “una caída durante la madrugada”, y constató “heridas leves”, aunque no vio la necesidad de trasladarlo al hospital.

No obstante, su médico particular pidió a las autoridades que lo llevaran al hospital para “la realización de exámenes”, un pedido que inicialmente fue rechazado por De Moraes, quien coincidió con la Policía y argumentó no ver “ninguna necesidad” de hospitalización.

El juez, sin embargo, pidió a los abogados de Bolsonaro que detallaran qué exámenes consideraban necesarios para evaluar si se podían realizar dentro del sistema penitenciario.

Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/André Borges
Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/André Borges

Entonces, la defensa presentó una solicitud basada en un informe del médico particular del expresidente, en el cual se describió un cuadro clínico de urgencia que incluía traumatismo craneal, síncope asociado a la caída, una crisis convulsiva a aclarar, una oscilación transitoria de la memoria y una lesión cortante.

En el pedido, la defensa subrayó que los exámenes son “esenciales para una adecuada evaluación neurológica” y que deben realizarse en un centro médico para “alejar el riesgo concreto de agravamiento del cuadro y prevenir eventuales complicaciones”.

Bolsonaro, quien cumple condena desde noviembre, estuvo ingresado en un hospital de Brasilia en la última semana de 2025 para someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas.

La primera fue para corregir una hernia inguinal bilateral y las otras tres estuvieron destinadas a bloquear de forma parcial los nervios del diafragma con el fin de paliar sus recurrentes crisis de hipo.

Bolsonaro, de 70 años, sufre desde hace meses episodios de mareos, hipo y vómitos, trastornos que él y su entorno atribuyen a la puñalada que sufrió durante un acto de la campaña electoral de 2018.

En septiembre pasado, el expresidente fue condenado por el Supremo por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder” después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sus abogados han solicitado en diversas oportunidades que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter “humanitario” ante su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, se encuentra “estable” tras un nuevo procedimiento médico realizado este lunes 29 de diciembre contra sus crisis de hipo y los médicos estiman que regresará a la cárcel el 1º de enero. (AFP)

