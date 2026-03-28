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Fotografía de archivo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
Fotografía de archivo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
Por Agencia EFE

La Corte Suprema de Brasil prohibió este sábado el sobrevuelo de drones en un radio de 100 metros alrededor de la casa del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, donde cumple 90 días de prisión domiciliaria por motivos de salud.

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