La Corte Suprema de Brasil prohibió este sábado el sobrevuelo de drones en un radio de 100 metros alrededor de la casa del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, donde cumple 90 días de prisión domiciliaria por motivos de salud.

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable del cumplimiento de la condena de 27 años de cárcel impuesta a Bolsonaro por golpismo, señaló que el sobrevuelo de estos aparatos con el fin de captar imágenes del líder ultra “configura una flagrante violación del derecho constitucional a la intimidad y a la privacidad”.

Bolsonaro, de 71 años, cumplió este sábado su primera noche en prisión domiciliaria, tras recibir el alta hospitalaria, una vez superada la fase aguda de la neumonía bilateral bacteriana que le mantuvo ingresado durante las últimas dos semanas.

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Al poco de llegar a su domicilio, algunas televisiones locales mostraron imágenes tomadas desde un dron en las que se observaba al exmandatario en el patio de su casa, en compañía de su esposa, Michelle Bolsonaro, y sus perros.

La Policía Militar de Brasilia alertó entonces al Supremo del “uso irregular” de estos aparatos en los alrededores de la residencia del dirigente del Partido Liberal.

En este contexto, De Moraes entendió que los drones sobre la casa de Bolsonaro “exponen de manera indebida la vida privada de las familias” de la urbanización e incluso ponen en riesgo “la integridad física de los vecinos”, en caso de una caída del equipamiento.

Agentes de la Policía Militar hacen guardia en el exterior del hospital en el que ha estado ingresado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en Brasilia. Foto: EFE/ Andre Borges

“El sobrevuelo de drones en zonas residenciales, entrando visualmente en áreas privadas, viola la intimidad, la vida privada y la tranquilidad del habitante, constituyendo el delito de violación de domicilio”, apuntó el magistrado en su fallo, al que tuvo acceso EFE.

Igualmente, apuntó que, al poner en peligro la navegación de helicópteros de emergencia o de la Policía que eventualmente sobrevuelen la zona, el uso de drones también puede configurar un delito de atentado contra la seguridad del transporte aéreo.

Por ello, prohibió su utilización en un radio de 100 metros alrededor de la casa del exgobernante, so pena de responsabilización civil y criminal, y ordenó a la Policía derribar y decomisar los drones que violen la decisión, así como detener a sus eventuales operadores.

Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre por el Supremo por “liderar” un complot golpista, tras perder las elecciones de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Empezó a cumplir la pena en noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña.

El viernes, sin embargo, inició un periodo de 90 días de arresto domiciliario, concedido por De Moraes para recuperarse plenamente de la neumonía sufrida.

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