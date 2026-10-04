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Resumen

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El candidato presidencial de derecha brasileño, Flavio Bolsonaro, sostiene una fotografía de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, durante una caravana el 27 de septiembre de 2026. (Foto de Sergio Lima / AFP).
El candidato presidencial de derecha brasileño, Flavio Bolsonaro, sostiene una fotografía de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, durante una caravana el 27 de septiembre de 2026. (Foto de Sergio Lima / AFP).
/ SERGIO LIMA
Por Agencia AFP

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil en un balotaje, pero otra batalla ya quedó resuelta este domingo: las urnas dejaron un Congreso de mayoría conservadora y favorable a conceder una amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, preso por el golpismo.

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