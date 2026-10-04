Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil en un balotaje, pero otra batalla ya quedó resuelta este domingo: las urnas dejaron un Congreso de mayoría conservadora y favorable a conceder una amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, preso por el golpismo.

El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro se aseguró 19 de 54 bancas que se disputaban en el Senado y se convirtió así en su mayor fuerza, aunque sin alcanzar la mayoría sobre un total de 81 senadores.

Para la Cámara de Diputados, el PL también fue el partido más exitoso y sale de la elección con al menos 85 de los 513 asientos asegurados.

Amnistía

Esa presión de fuerzas puede ser determinante para aprobar una ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió impulsar.

La medida podría sacar de prisión domiciliaria a su padre, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

También a cientos de manifestantes condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en enero de 2023, considerados por la justicia como parte de la misma trama golpista.

“Vamos a liberar a los presos políticos del 8 de enero”, dijo a la AFP Lúcia Barros, una empresaria jubilada de 72 años, en el cuartel de campaña en Brasilia donde el candidato dio su discurso victorioso.

El clan Bolsonaro salió reforzado. Michelle y Carlos Bolsonaro, esposa y segundo hijo del exmandatario, conquistaron escaños en el Senado por el Distrito Federal y Santa Catarina respectivamente.

Jair Renan Bolsonaro, el menor de los hijos varones, fue elegido diputado por Santa Catarina.

Mientras tanto, varias apuestas de Lula para la cámara alta fracasaron, como las exministras de Medio Ambiente y Planeamiento Marina Silva y Simone Tebet, que perdieron en el estado de Sao Paulo ante candidatos bolsonaristas.

¿Revancha suprema?

Decenas de pedidos para destituir a Alexandre de Moraes, el juez que condujo el proceso contra Bolsonaro, esperan trámite en el Senado.

Hasta ahora los ha frenado la presidencia de la cámara alta, pero el Senado renovado elegirá un nuevo jefe en febrero.

Para sustituir a un juez se requieren 54 de los 81 votos. Con alrededor de 50 senadores, la coalición conservadora se acerca a ese umbral.

Flávio Bolsonaro defiende un “impeachment” o juicio político para Moraes.

“Es un poder que nunca se ha utilizado, pero diversos senadores, especialmente de la derecha, han señalado que forma parte de su plataforma política”, dijo a la AFP Álvaro Jorge, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

El Senado también aprueba o rechaza a los nominados del presidente a la corte suprema. Quien gane el balotaje podrá postular a cuatro de sus 11 integrantes.

Sao Paulo y Rio siguen a la derecha

En Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, el gobernador derechista Tarcísio de Freitas fue reelegido en primera vuelta con el 62% de los votos.

Exministro de Bolsonaro y considerado futuro presidente, venció por segunda vez consecutiva a Fernando Haddad (36%), exministro de Lula.

El estado de Río de Janeiro también dio una mala noticia al mandatario.

Su a la gobernación Eduardo Paes (42%), un carismático exalcalde de la capital, perdió la primera vuelta ante el candidato bolsonarista Douglas Ruas (49%), quien parte como candidato favorito para el balotaje del 25 de octubre.