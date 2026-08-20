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Fotografía del 16 de agosto de 2026 que muestra una vivienda con daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto en Montenegro (Colombia). Salento. Foto: EFE/ Carlos Ortega
Fotografía del 16 de agosto de 2026 que muestra una vivienda con daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto en Montenegro (Colombia). Salento. Foto: EFE/ Carlos Ortega
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El Gobierno brasileño envió este jueves 19 toneladas de arroz destinadas a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y que ha causado al menos 314 muertos, 262 desaparecidos, miles de heridos y graves daños materiales.

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