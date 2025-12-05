Captura de video de la evacuación de pasajeros tras incendio en aeropuerto de Brasil. Foto: X/@AlertaMundoNews
Captura de video de la evacuación de pasajeros tras incendio en aeropuerto de Brasil. Foto: X/@AlertaMundoNews
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Evacúan a 169 pasajeros tras incendio cerca del avión en aeropuerto de Brasil
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un avión de Latam debió la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo, el mayor de Brasil, , sin dejar heridos.

El incidente ocurrió durante el embarque de un vuelo que cubriría la ruta doméstica de São Paulo a Porto Alegre, informó el viernes la aerolínea brasileña en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Latam dijo que el fuego se originó en “un equipamiento” de una empresa externa para carga de la aeronave, un Airbus A320.

PUEDES VER: Una leona mata a un joven que ingresó a su recinto en un zoo de Brasil | VIDEO

“El humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad”, según la aerolínea, que explicó que los pasajeros fueron evacuados mediante la pasarela de embarque y los toboganes de emergencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran llamas cerca de la parte inferior del avión y gran cantidad de humo. En otras imágenes se observa a los pasajeros deslizándose por los toboganes y saliendo por la pista.

“No hubo heridos y la situación fue rápidamente controlada”, señaló Latam.

Durante 10 minutos se suspendió el abastecimiento de combustible a otras aeronaves, según la concesionaria GRU Airport, que gestiona el terminal.

Latam dijo que ofreció asistencia a los afectados, y un total de 159 pasajeros arribaron finalmente a Porto Alegre en la madrugada del viernes, mientras los 10 restantes serían acomodados en otros vuelos o se trasladarían por tierra.

La concesionaria del aeropuerto informó que colaborará en la investigación del incidente.

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC