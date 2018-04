El ex ministro de Hacienda de Brasil Antonio Palocci llegó a un acuerdo de cooperación con la Policía Federal y su testimonio podría alimentar nuevas investigaciones y conducir a arrestos, reportó el jueves el diario O Globo.

Palocci se desempeñó como ministro de Hacienda durante el gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien actualmente está cumpliendo condena por aceptar sobornos, y fue luego jefe de Gabinete de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff.



El ex ministro fue arrestado en septiembre de 2016 y sentenciado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.



Representantes de Palocci y de la policía no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.



Fuente: Reuters