Brasil excluyó al presidente de Argentina, Javier Milei, de la lista de invitados a la posesión del mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva, en un nuevo episodio que marca el deterioro de las relaciones entre los líderes de las mayores economías de Sudamérica.

Milei no ha reconocido la victoria de Lula en las elecciones de octubre frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) y muy cercano al líder argentino.

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Cuestionó también la transparencia del sistema electoral brasileño y lanzó varios insultos personales contra el mandatario brasileño.

Una fuente del gobierno de Lula, que pidió no ser identificada, comunicó a la prensa la decisión de no invitar a Milei al acto de investidura del 5 de enero.

En julio el mandatario ultraliberal viajó a Brasil para el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso llamó a Lula “ladrón” y “presidiario”, en alusión al periodo en que el presidente brasileño estuvo encarcelado por corrupción, en un proceso posteriormente anulado.

El presidente argentino reiteró esos calificativos poco después en una entrevista, por lo que Brasilia decidió rebajar su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios.

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, regresó entonces a su país y no volverá a su puesto en Argentina, informó la fuente del gobierno brasileño, que pidió no ser identificada.

“No tenemos confirmación oficial”, dijo el canciller argentino, Pablo Quirno al canal de noticias TN.

“Es una decisión soberana de Brasil (...). En caso de que decidan no invitar, será otra decisión unilateral de Brasil, que está en todo su derecho tomar”, pero “nos parece que no conduce a la mejora de relaciones”, agregó Quirno.

El último baile de Lula

Lula, de 81 años, asumirá su cuarto y último mandato no consecutivo en una ceremonia que genera grandes expectativas.

Los precios de los hospedajes en Brasilia para la fecha ya se han elevado considerablemente.

El gobierno evalúa la posibilidad de invitar a algún parlamentario de la oposición argentina a la toma de posesión, en lugar del presidente Milei.

La relación bilateral también se ha deteriorado por la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos tras su derrota, con una escala en Argentina.

El senador alega sin pruebas ser víctima de fraude electoral y de una persecución judicial en Brasil, donde la corte suprema ordenó el decomiso de su pasaporte en el marco de una investigación por lavado de dinero.

Milei y Lula mantienen una relación muy fría desde que asumieron sus cargos en 2023. Al frente de dos países vecinos y socios estratégicos en el Mercosur, nunca han tenido una cita bilateral.

La próxima cumbre de jefes de Estado del Mercosur tendrá lugar el 4 de diciembre en Montevideo.

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El excandidato conservador Flávio Bolsonaro dijo el viernes 30 de octubre desde Estados Unidos que salió de Brasil porque es víctima de una “persecución” en su país, donde según él se vive “un régimen de excepción”. (AFP)

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