El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, hace gestos durante el inicio del juicio a Jair Bolsonaro, acusado de abuso de poder y desinformación, el 22 de junio de 2023. (Foto de EVARISTO SA / AFP).
/ EVARISTO SA
Agencia AFP
Agencia AFP

Brasil expresa "profunda indignación" a embajada de EE.UU. por presiones a juez brasileño
El expresó este viernes su “profunda indignación” a la embajada de Estados Unidos por una publicación en redes contra el magistrado a cargo del juicio al expresidente , confirmó una fuente de la cancillería a la AFP.

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al encargado de negocios estadounidense, Gabriel Escobar, luego de que su representación publicara el jueves en X que Washington está “monitoreando de cerca la situación” del juez , “arquitecto de la censura y persecución” a Bolsonaro.

“Amenazar a las autoridades de un país democrático es inaceptable”, agregó la fuente diplomática brasileña.

Jair Bolsonaro es el décimo expresidente en la historia de Brasil en ser apresado


Escobar, jefe a cargo de la embajada estadounidense, fue recibido en la cancillería por el secretario interino para Europa y América del Norte, Flavio Goldman.

Esta es la cuarta vez que el gobierno de izquierda de convoca al representante de Estados Unidos desde la asunción de .

En las últimas semanas, la embajada estadounidense en Brasil usó varias veces su cuenta de X para referirse al juez Moraes, relator del juicio al ultraderechista Bolsonaro por una presunta intentona golpista en 2022.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa en el encuentro anual de motociclistas Capital Moto Week, en Brasilia, el 31 de julio de 2025. (Foto de Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges

La embajada republicó el jueves en portugués un mensaje de una oficina del Departamento de Estado contra el magistrado brasileño.

El suspendió la visa de Moraes y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.

, Trump impuso desde el miércoles aranceles punitivos de 50% a productos brasileños, bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro, exmandatario (2019-2022) en el país sudamericano.

