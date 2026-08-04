Brasil expulsa al embajador argentino y rebaja las relaciones tras los insultos de Milei a Lula
Las relaciones diplomáticas entre los dos mayores países de Sudamérica se mantendrán a partir de ahora a nivel de encargados de negocios, mientras no cesen los ataques de Milei, según una fuente del Gobierno de Lula.
Las relaciones diplomáticas entre los dos mayores países de Sudamérica se mantendrán a partir de ahora a nivel de encargados de negocios, mientras no cesen los ataques de Milei, según dijo a EFE una fuente del Gobierno brasileño que requirió el anonimato.
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El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue convocado a consultas la semana pasada como forma de protesta por las ofensas que Milei lanzó contra el líder progresista en territorio brasileño, durante el acto del lanzamiento de la campaña electoral del opositor Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en las elecciones de octubre.
En la ceremonia, el dirigente argentino se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, en un discurso encendido y repleto de ofensas en territorio brasileño, en el que lo acusó también de “despilfarrar” el dinero público de Brasil.
En el acto, Milei apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas.
Desde entonces, Milei ha reiterado sus insultos contra Lula en dos entrevistas que concedió a medios locales y en las redes sociales.
Milei también aprovechó su intervención para llamar “basura calva” al juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a veintisiete años de cárcel por golpismo y quien, además, le prohibió visitar a su “amigo” en prisión domiciliaria.
Lula, preguntado por las ofensas de Milei, respondió a los periodistas con una evasiva, diciendo: “¿quién es ese tipo?”.
La Administración de Milei, por su parte, ha minimizado el episodio, que encuadra dentro de las “diferencias políticas e ideológicas” muy marcadas entre ambos mandatarios.
El canciller argentino, Pablo Quirno, en una entrevista con la emisora Radio Mitre, no se disculpó y ratificó que Milei “evidentemente apoya a la familia Bolsonaro”.
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En una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó el domingo 26 de julio al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre "ofensas" del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, dijo una fuente diplomática a la AFP. (AFP)
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