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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei; y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Fabrice COFFRINI / Evaristo SA / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei; y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Fabrice COFFRINI / Evaristo SA / AFP)
/ FABRICE COFFRINI EVARISTO SA
Por Agencia EFE

Brasil comunicó este martes la expulsión del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y decidió no enviar al embajador brasileño a Buenos Aires mientras continúen los insultos del presidente Javier Milei a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

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