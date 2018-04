Sao Paulo, 3 abr (EFE).- El comandante del Ejército de Brasil, general Eduardo Villas Boas, afirmó que repudia la "impunidad" horas antes de que la Corte Suprema analice si concede o no un "habeas corpus" preventivo al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras ser condenado a doce años de prisión por corrupción.

El general Eduardo Villas Boas escribió en su cuenta verificada de Twitter el martes por la noche que el Ejército está "atento a sus misiones institucionales" y que los militares, junto con "todos los buenos ciudadanos, repudian la impunidad y respetan la Constitución, la paz social y la democracia".



El general agregó que "en la situación actual de Brasil, corresponde a las instituciones y a los ciudadanos preguntarse quién está pensando realmente en el bienestar de nuestro país y sus futuras generaciones y quién solo está preocupado por los intereses personales".



Villas Boas no dio más detalles. Las llamadas a la oficina de prensa del Ejército no fueron respondidas. Representantes del Ejército confirmaron al periódico brasileño Folha de S.Paulo que los tuits fueron escritos por el general.



Los comentarios se produjeron en momentos en que miles de brasileños se preparan en ciudades de todo el país para apoyar o repudiar a Lula, quien sigue siendo el político más popular en Brasil y ha dicho que quiere postularse nuevamente a la presidencia en octubre.



Aun si no termina en la cárcel, el exlíder sindical no puede postularse para cargos públicos tras ser condenado por recibir como soborno un departamento en una zona turística de manos de un empresario que había ganado contratos con el Estado durante su mandato.



Las palabras de Villas Boas fueron reproducidas en los sitios de internet de los principales medios de noticias de Brasil y obtuvieron apoyo en Twitter de generales del Ejército, pero otros expresaron irritación, advirtiendo de las lecciones aprendidas de la dictadura militar de 1964-1985 en Brasil.



"En una democracia, un comandante militar no envía un mensaje a ningún poder de la República", escribió el legislador federal Chico Alencar en Twitter. "¡2018 no es 1964!", agregó.

