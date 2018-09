Apenas quedan tres semanas para las elecciones presidenciales en Brasil y el Partido de los Trabajadores (PT), el más popular pese a los escándalos de corrupción, recién nombró a su candidato. Fernando Haddad fue ungido el martes ante la imposibilidad del ex presidente Lula da Silva de poder postular al estar en la cárcel.

¿Este profesor universitario con un perfil diametralmente opuesto a Lula podrá canalizar los votos de su mentor? Si el populismo que encarna Lula se maneja en torno a su carisma y su liderazgo, la cuesta está muy empinada para Haddad.

Con el ex mandatario fuera de carrera, las encuestas le dan a este ex ministro de Educación y ex alcalde de Sao Paulo entre 8% y 9% de los votos, un rezagado quinto lugar que está obligado a repuntar si quiere competir en la segunda vuelta. Lula, poco antes de ser inhabilitado, llegó hasta casi el 40% de intención de voto, pese a su condena por corrupción y lavado de dinero.

Pero nada está dicho aún. Y como estamos acostumbrados en Latinoamérica, los resultados siempre nos sorprenden.

Haddad, salido de los círculos académicos de Sao Paulo, no es Lula. No tiene su arrastre popular ni mucho menos un discurso confrontacional. Pero el PT se ha enfocado en decir que los dos son uno mismo, que si votas por Haddad lo harás por el ex mandatario quien, según sus militantes, está encarcelado injustamente.

El PT cuenta con una poderosa maquinaria electoral y un alcance en todo el país, que se reforzó durante los mandatos del propio Lula, sobre todo entre la población de menos recursos. Haddad, de perfil bajo y hablar sereno, es casi un desconocido para la mayoría de los brasileños. Pero ahora deberá levantarse las mangas para captar los votos de los incondicionales de Lula.

Bolsonaro va primero ►El diputado ultraderechista Jair Bolsonaro sigue primero con el 26% de apoyo, según una encuesta de Ibope. Sin embargo, tiene un rechazo de 41%.

►En un escenario de segunda vuelta, Ibope señala que Bolsonaro ganaría con el 40% de los votos frente a un 36% de Haddad. Con el resto de candidatos, el ex militar sería derrotado.

“Es cuestión de tiempo que el electorado reconozca a Haddad como el candidato de Lula”, dijo a la AFP Lincoln Secco, historiador de la Universidad de Sao Paulo.

—A hilar fino—



Su principal reto, por ahora, será quitarle votos al centroizquierdista Ciro Gomes, también ex ministro de Lula, que está segundo en las encuestas. El politólogo Juliano Griebeler, de la consultora Barral M. Jorge, dijo a este Diario que en esta primera vuelta los candidatos se enfrentan a los partidos de su mismo espectro ideológico. “Haddad se debe enfrentar a Ciro y a Marina Silva”, la candidata ecologista.

Pero Haddad debe ser muy cuidadoso, pues camina sobre una soga muy delgada. Si en la primera vuelta debe encandilar a los seguidores de Lula (que son más radicalizados) y a los de Gomes (que no quieren a Lula porque lo consideran corrupto), en la segunda ronda, si llega, debe tener un discurso más centrista para captar a aquellos votantes que jamás optarían por el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien hasta ahora aparece primero en los sondeos, con alrededor del 26%, pero que desconfían enormemente de los políticos, sobre todo del PT.

“En la primera vuelta Haddad va a ser la voz de Lula para mantener un electorado cautivo, pero en la segunda la tendencia es que gane autonomía y muestre su perfil más moderado”, explicó a la AFP Thomaz Favaro, de la consultora Control Risk.

La Operación Lava Jato, con la que decenas de políticos cercanos a Lula, e incluso rivales, han terminado en la cárcel, sembró un visceral rechazo de los brasileños hacia los políticos. Fernando Haddad tiene la complicada misión de hacerles volver a creer.