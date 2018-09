Brasil: Haddad no indultará a Lula si gana las elecciones presidenciales Fernando Haddad, elegido por Lula da Silva como su sucesor en la disputa presidencial, señaló que de llegar a la jefatura de Estado no concederá el perdón al ex mandatario hasta que las cortes superiores y los tribunales internacionales no reconozcan su inocencia

El ex ministro y ex alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad asumió hace una semana la candidatura presidencial por el PT tras la renuncia de Lula da Silva. (Foto: EFE)