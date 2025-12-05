Fotografía de archivo del senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo de expresidente Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
Fotografía de archivo del senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo de expresidente Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Flávio Bolsonaro dice que “no quedará de brazos cruzados” y será candidato a presidente
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El senador , hijo del expresidente , afirmó este viernes que no va a quedar “de brazos cruzados” y “cumplirá la misión” de ser candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026.

A través de una publicación en sus redes sociales con tono de crítica al actual Gobierno y un fuerte contenido religioso, el senador del Partido Liberal (PL) ratificó la decisión de su padre de señalarlo como sucesor para dar continuidad a su “proyecto de nación”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación,” declaró el primogénito del exmandatario y líder de la extrema derecha brasileña.

PUEDES VER: Defensa del expresidente Bolsonaro pide “nulidad” de juicio por golpismo

El anuncio formalizó la estrategia de la derecha para las próximas elecciones, en medio de la prisión y la inhabilitación política de .

En su mensaje, el senador enumeró una serie de problemas que, según él, aquejan al país bajo la actual administración del presidente , y apuntó directamente a la corrupción y la falta de seguridad.

“Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”, escribió.

Asimismo, manifestó que no va a “quedar de brazos cruzados” viendo “cómo la esperanza de las familias se apaga” y cómo “sucumbe” la democracia brasileña.

Fotografía de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, junto a su hijo Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ André Coelho
Fotografía de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, junto a su hijo Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ André Coelho

El discurso , característico de la retórica política conservadora brasileña, en el que enfatizó la importancia de su misión.

“Creo en un Dios que no abandona a nuestra nación”, sentenció y dijo que confía en que Dios “irá al frente, abriendo puertas, derrumbando murallas y guiando cada paso de esta jornada”.

, considerado por analistas como uno de los hijos más moderados del expresidente, se produjo en un momento de intensas negociaciones en el campo de la derecha, en el que se barajaban varios nombres, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o incluso la ex primera dama, Michelle Bolsonaro.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado este sábado 22 de noviembre por riesgo de fuga de la residencia donde cumplía prisión domiciliar, admitió haber usado por "curiosidad" un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero, en un video divulgado por la corte suprema. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC