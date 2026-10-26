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Resumen

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El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro llega a hablar con periodistas, en el barrio Lago Sul, en Brasilia, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Andre Borges / EFE)
El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro llega a hablar con periodistas, en el barrio Lago Sul, en Brasilia, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de este domingo, afirmó este lunes que organizará la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras el triunfo del gobernante en las urnas.

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