La joven Franciane Andrade, una influencer brasileña, denunció que la noche y la madrugada del 26 y 27 de noviembre fue abusada sexualmente durante una festividad en el municipio de Jaguariúna, estado de Sao Paulo, después de haber sido dopada con una sustancia llamada “Buenas noches Cenicienta”.

Según Clarín, la víctima de 23 años habría sido drogada con un pesado alucinógeno que se mezcla con las bebidas.

Las personas que consumen “Boa noite Cinderella”, llamada así por los brasileños, pueden terminar inconscientes porque su organismo desarrolla un estado de confusión generalizado, explica la directora ejecutiva del Foro Brasileño de Salud Pública, Samira Bueno.

“La persona se queda desmayada y vulnerable, así que el agresor se puede aprovechar de ella. Es muy común que las víctimas después apenas se acuerden de lo sucedido y difícilmente puede hacer una denuncia”, señala la especialista, agregando que esta droga es utilizada por los jóvenes y colocada en bares “con el fin de abusar”.

Franciane Andrade reconoce no acordarse de lo sucedido en aquella celebración: “No sabía que me habían violado. Por la noche comencé a sentir dolores y, al realizarme exámenes médicos, se comprobó que fui víctima de un abuso. El examen no puede determinar si fueron una, dos o tres personas”.

En diálogo con la prensa, la influencer relató que la encontraron tirada en la calle donde se había desarrollado el festejo con signos de estar desorientada por el consumo de algún estupefaciente.

“Tengo fotos de todas las lesiones. No vengas a acusar a la víctima. No sabes lo que me pasa por la cabeza. No sabes cuánto mata el honor. Nunca he mentido en mi vida”, dijo.

Las 53 cámaras de seguridad del lugar están siendo verificadas por la Policía Civil para esclarecer el caso que se desarrolla en el Juzgado 2º de Jaguariúna. La comisaría del municipio ya interrogó a tres compañeros de la víctima que se encontraron en la fiesta, pero todavía no hay nada concreto.

Una amiga de Franciane Andrade manifiesta que “permaneció cerca” de la influencer durante casi todo el evento.

