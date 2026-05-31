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Un trabajador sanitario se mira en el espejo durante la visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, al noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026. Foto: GLODY MURHABAZI / AFP
Un trabajador sanitario se mira en el espejo durante la visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, al noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026. Foto: GLODY MURHABAZI / AFP
/ GLODY MURHABAZI
Por Agencia AFP

Autoridades de salud de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola en las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro, anunciaron los gobiernos estatales.

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