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Resumen

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El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, en una foto de archivo. (Foto: EFE/ Isaac Fontana)
El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, en una foto de archivo. (Foto: EFE/ Isaac Fontana)
Por Agencia EFE

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas en torno a la producción de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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