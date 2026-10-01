La Policía de Brasil investiga la presencia de una posible bomba en una mochila arrojada este jueves por un individuo frente a la Corte Suprema en Brasilia, informó el máximo tribunal, a tres días de las elecciones presidenciales.

El sospechoso, que fue detenido según la policía, “intentó saltar las vallas de la corte” y “lanzó una mochila sobre una estación de bus” lo que activó el protocolo de seguridad, indicó el Supremo en una nota.

🚨 AGORA: Suspeita de bomba próxima ao prédio do STF. pic.twitter.com/GJRHF9z0vW — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) October 1, 2026

Una decena de patrullas acudieron a la zona y fue restringido el acceso, constató un periodista de la AFP.

Se esperaba “la llegada del escuadrón antibombas para evaluación y procedimientos de seguridad”, informó la Policía Militar (PM) de Brasilia.

Se trata de un “procedimiento riguroso para verificar el objeto y ver si hay o no explosivo”, dijo a la AFP el mayor Raphael Broocke, vocero de la PM.

El episodio ocurre a días de unos comicios en los que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección contra el candidato derechista Flávio Bolsonaro.

La corte suprema estuvo en el centro de la campaña, asolada por una crisis tras revelaciones sobre vínculos entre algunos de sus jueces y un banquero preso por un megafraude financiero.

En noviembre de 2024, un hombre se inmoló y murió frente a la corte.

La zona también fue escenario de los eventos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio, invadieron y dañaron las sedes de los poderes públicos para reclamar una intervención militar tras la derrota del ultraderechista en las elecciones.

Centenares de personas fueron condenadas por golpismo.

Jair Bolsonaro también cumple una pena de 27 años de cárcel por haber urdido un plan para dar un golpe contra Lula tras perder los comicios.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió este viernes 25 de septiembre las apuestas deportivas en línea en Brasil, a nueve días de las elecciones en las que busca otro mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, con quien está muy igualado en las encuestas. (AFP)

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