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Resumen

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Un agente de la policía brasileña inspecciona una posible bomba en una mochila frente a la sede de la Corte Suprema en Brasilia, el 1 de octubre de 2026. (Sergio LIMA / AFP)
Un agente de la policía brasileña inspecciona una posible bomba en una mochila frente a la sede de la Corte Suprema en Brasilia, el 1 de octubre de 2026. (Sergio LIMA / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia AFP

La Policía de Brasil investiga la presencia de una posible bomba en una mochila arrojada este jueves por un individuo frente a la Corte Suprema en Brasilia, informó el máximo tribunal, a tres días de las elecciones presidenciales.

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