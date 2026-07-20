00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star de Brasilia, luego de someterse a una serie de exámenes médicos, mientras permanece bajo arresto domiciliario, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star de Brasilia, luego de someterse a una serie de exámenes médicos, mientras permanece bajo arresto domiciliario, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema contra la decisión que suspendió por 90 días las visitas de su hijo, el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.