La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema contra la decisión que suspendió por 90 días las visitas de su hijo, el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro.

En el nuevo escrito, los abogados del ex jefe de Estado (2019-2022) consideraron que la medida es “excesiva” y quebranta la protección de los vínculos familiares garantizada en la legislación brasileña y tratados internacionales.

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Asimismo, reiteraron que el exmandatario no acordó la divulgación de la misiva en redes sociales y recordaron que, en diciembre de 2025, se hizo pública una correspondencia similar entregada a su hijo sin que las autoridades judiciales lo considerasen una infracción a las medidas cautelares impuestas.

Además del vínculo filial, Flávio es abogado formalmente constituido en el equipo de defensa de su padre, por lo que alegan que la suspensión viola el derecho a la comunicación entre cliente y abogado.

Por ello, el recurso solicita al juez que restablezca las visitas familiares de Flávio o que, de decidir mantener la restricción, permita que garantice su derecho de comunicación en calidad de abogado defensor, en las mismas condiciones que los demás integrantes del equipo legal.

El magistrado Alexandre de Moraes suspendió las visitas el pasado 13 de julio, luego de que el senador leyera en una transmisión en vivo en sus redes sociales una carta manuscrita de su padre. En la misiva, el exmandatario ratificaba el respaldo a la candidatura presidencial de su hijo y lo nombraba su “portavoz”.

El líder ultraderechista, condenado en septiembre pasado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, cumple la pena en su casa en Brasilia por motivos de salud, pero bajo una serie de restricciones. Una de ellas es la prohibición de utilizar las redes sociales directa o a través de una tercera persona.

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Por ello, Moraes, en línea con el escrito de la Fiscalía, consideró que el episodio no justificaba revocarle el beneficio de casa por cárcel al exmandatario, pero sí imponerle nuevas restricciones para impedir cualquier interferencia en las elecciones presidenciales de este año.

Según el magistrado, la lectura de la carta contradice la prohibición de que el exmandatario divulgue mensajes por redes sociales, incluso a través de terceros, y “sugiere” que este tenía “pleno conocimiento” de que la misiva iba a ser difundida en las plataformas digitales.

La suspensión de las visitas impide a Flávio comunicarse con el líder ultraderechista, quien lo nombró su sucesor tras ser condenado, durante buena parte de la campaña, ya que la primera vuelta de los comicios se celebra el 4 de octubre.

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