Brasil: Jair Bolsonaro lidera sondeos sin Lula pero pierde segunda vuelta

Río de Janeiro. El ultraderechista Jair Bolsonaro, candidato por el Partido Social Liberal (PSL), vencería las elecciones presidenciales del 7 de octubre en Brasil en un escenario sin Luiz Inácio Lula da Silva, pero perdería en la segunda vuelta contra sus principales adversarios, según un sondeo divulgado el miércoles.

De acuerdo con el Instituto Ibope, la intención de voto en Bolsonaro subió desde el 20 % en agosto hasta el 22 % en septiembre, lo que lo convierte en el favorito para vencer las presidenciales tras la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de inhabilitar a Lula, el carismático ex presidente que está preso desde abril para cumplir una condena de 12 años por corrupción.

Esta es la primera encuesta divulgada desde que la autoridad electoral vetó la candidatura de Lula, que era el líder en todos los sondeos con hasta un 40 % de intención de voto y quien fue declarado inelegible debido a que la legislación prohíbe la postulación para cargos públicos de condenados en segunda instancia, como es su caso.

Pese a que vencería en la primera vuelta, el diputado ultraderechista, un defensor de la última dictadura militar en Brasil (1964-1985) y polémico por sus declaraciones machistas, racistas y homófobas, perdería contra cualquiera de sus principales adversarios en la segunda vuelta, programada para el 28 de octubre en caso de que ningún candidato supere el 50 % en la primera.

De acuerdo con Ibope, que entrevistó a 2.002 electores entre el 1 y el 3 de septiembre y cuyo sondeo tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, tras Bolsonaro aparecen empatados en el segundo lugar en los sondeos, con un 12 % del favoritismo, la líder ecologista Marina Silva y el diputado laborista Ciro Gomes, ambos ex ministros en el Gobierno de Lula.

La intención de voto de Marina Silva, aspirante por la Red Sustentabilidade, se mantuvo estable frente al 12 % que tenía en agosto y la de Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), creció tres puntos porcentuales, desde el 9 % que tenía el mes pasado, con lo que se convirtió en el más favorecido por la inhabilitación de Lula.

El cuarto favorito en el sondeo de Ibope es el ex gobernador de Sao Paulo y ex candidato presidencial Geraldo Alckmin, aspirante por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el preferido por el mercado financiero, cuya intención de voto subió desde el 7 % en agosto hasta el 9 % en septiembre.

En quinto lugar se ubicó el ex alcalde de Sao Paulo y ex ministro de Educación Fernando Haddad, postulado como candidato a vicepresidente en la llave de Lula pero al que el Partido de los Trabajadores (PT) puede convertir en su aspirante presidencial en caso de que finalmente no consiga salvar en los tribunales la candidatura de su principal líder.



Pese a que el PT espera que Haddad se beneficie de la popularidad de Lula, su intención de voto tan sólo creció desde el 4 % en agosto hasta el 6 % en septiembre.

Tras Haddad, en el sondeo Ibope aparecen el senador Alvaro Dias, candidato por el partido Podemos, y el empresario Joao Amoedo, el aspirante por el partido Novo, ambos con el 3 %, y en octavo lugar figura el ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles (2 %), postulado por el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), la mayor fuerza electoral del país y liderada por el actual presidente, Michel Temer.

De acuerdo con Ibope, tras la inhabilitación de Lula el porcentaje de electores dispuesto a anular su voto o hacerlo en blanco se redujo del 29 % en agosto hasta el 21 % en septiembre.

El sondeo reveló igualmente que, así como es el primer favorito, Bolsonaro también lidera los índices de rechazo electoral, con el récord de 44 % (el doble que su intención de voto), seguido por Marina Silva (26 %), Haddad (23 %), Alckmin (22 %) y Gomes (20 %).



La elevada impopularidad convierte al ultraderechista en el menos favorito en caso de que tenga que disputar una segunda vuelta.

Según las simulaciones hechas por el Ibope, en caso de una segunda vuelta con Marina Silva, la líder ecologista vencería con el 43 % contra el 33 % de Bolsonaro.



Si su adversario es Ciro Gomes, el laborista obtendría el 44 % y Bolsonaro el 33 %, y, en caso de tener que medirse a Alckmin en el balotaje, el socialdemócrata vencería con un 41 % frente al 32 % del ultraderechista.



Bolsonaro tan sólo vencería en segunda vuelta al ahijado de Lula, ya que obtendría el 37 % de los votos frente al 36 % de Haddad.

Fuente: EFE