El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sale de la sede del Partido Liberal, en Brasilia, Brasil, el 24 de julio de 2025. (Foto de Andre BORGES / EFE)
Agencia AFP
Bolsonaro no asistirá a la fase final de su juicio que se abre el martes
Francisco Sanz

Consultado sobre si el exmandatario estaría presente en la sala del tribunal durante esta fase, su abogado Celso Vilardi respondió: “No asistirá”.

El acusado no está obligado a hacerlo, según las reglas del tribunal.

La fase final del juicio comienza el martes con las deliberaciones de los jueces del supremo en Brasilia para y a siete de sus antiguos colaboradores.

El exmandatario se encuentra desde principios de agosto en prisión domiciliaria en la capital y está obligado a usar una tobillera electrónica, por incumplir una prohibición de manifestarse en redes sociales.

El juez relator de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes (d), y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (abajo). EFE/ Andre Borges
El juez a cargo de caso, , ordenó reforzar las medidas de seguridad en torno a su vivienda en vísperas de la etapa del fallo judicial, por considerar que existe “riesgo de fuga”.

Sus seguidores realizaron manifestaciones de apoyo el domingo frente a su casa, mientras la sentencia de la corte suprema se espera la semana próxima.

El exmandatario podría ser condenado hasta a 43 años de prisión. Él sostiene su inocencia y dice ser un perseguido político.

