Bolsonaro no asistirá a la fase final de su juicio que se abre el martes

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no comparecerá ante la corte suprema durante la fase final del juicio en su contra por golpismo, que se inicia el martes y se extenderá hasta el 12 de septiembre, informó a la AFP uno de sus abogados.
El líder ultraderechista, de 70 años, está acusado de haber conspirado para impedir la asunción de su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.
Consultado sobre si el exmandatario estaría presente en la sala del tribunal durante esta fase, su abogado Celso Vilardi respondió: “No asistirá”.
El acusado no está obligado a hacerlo, según las reglas del tribunal.
La fase final del juicio comienza el martes con las deliberaciones de los jueces del supremo en Brasilia para decidir si condenan o absuelven a Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores.
El exmandatario se encuentra desde principios de agosto en prisión domiciliaria en la capital y está obligado a usar una tobillera electrónica, por incumplir una prohibición de manifestarse en redes sociales.
El juez a cargo de caso, Alexandre de Moraes, ordenó reforzar las medidas de seguridad en torno a su vivienda en vísperas de la etapa del fallo judicial, por considerar que existe “riesgo de fuga”.
Sus seguidores realizaron manifestaciones de apoyo el domingo frente a su casa, mientras la sentencia de la corte suprema se espera la semana próxima.
El exmandatario podría ser condenado hasta a 43 años de prisión. Él sostiene su inocencia y dice ser un perseguido político.
