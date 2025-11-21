El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, abandona el hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025. Foto: Sergio Lima / AFP
El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, abandona el hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025. Foto: Sergio Lima / AFP
Bolsonaro pide al Supremo cumplir la condena por golpismo en casa por motivos de salud
Bolsonaro pide al Supremo cumplir la condena por golpismo en casa por motivos de salud

Bolsonaro pide al Supremo cumplir la condena por golpismo en casa por motivos de salud

La defensa de solicitó este viernes a la que el expresidente pueda cumplir la condena de 27 años de cárcel por golpismo bajo el régimen de prisión domiciliaria por motivos de salud.

Los abogados enviaron la petición al juez , relator del proceso en el que el exmandatario fue declarado culpable por “liderar” una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, .

El líder ultraderechista ya se encuentra bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de la causa.

PUEDES VER: El Supremo tiene mayoría para confirmar la pena de 27 de años de cárcel contra Bolsonaro

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado el pasado 11 de septiembre por la Primera Sala del Supremo, que le impuso una pena de 27 años y 3 meses de cárcel en régimen cerrado por intentar “perpetuarse” en el poder con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares.

De Moraes aún no ha decretado la ejecución de la sentencia, lo que se espera en las próximas semanas, tras el rechazo de por parte de la Primera Sala.

No obstante, los abogados se han adelantado y han pedido ya “la concesión de una prisión domiciliaria humanitaria” a ser cumplida “integralmente” en su casa de Brasilia, donde permanece recluido ahora.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro; y el juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes. (Fotos de Mateus BONOMI / Evaristo SA / AFP)
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro; y el juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes. (Fotos de Mateus BONOMI / Evaristo SA / AFP)

Exponen que el ex jefe de Estado (2019-2022) estaría monitoreado a través de una tobillera electrónica y bajo las “restricciones” que así determinara la Justicia.

Alegan que es un caso “excepcional” de naturaleza “humanitaria” que se fundamenta en los reiterados problemas de salud que arrastra el capitán retirado del Ejército.

Según su familia, , mareos y vómitos, un fenómeno recurrente que sus aliados vinculan con la puñalada que sufrió durante un mitin, en la campaña de 2018, y las posteriores cirugías a las que se tuvo que someter por ese atentado.

LEE TAMBIÉN: Brasil: Condenan a hasta 17 años de prisión a participantes en intento de golpe de Bolsonaro

La pasada madrugada, uno de sus hijos, el concejal de Río de Janeiro , aseguró que su padre, “cuando está despierto, vomita constantemente”.

“Nunca lo había visto así. Tiene hipo mientras duerme y temo que tenga reflujo, lo cual podría ser fatal si aspira lo que vomita”, relató en sus redes sociales.

Además, recientemente se le retiraron ocho lesiones en la piel, dos de las cuales dieron positivas para un tipo de cáncer en “estado precoz”, lo que le obligará a pasar por evaluaciones periódicas para vigilar su desarrollo.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes 16 de septiembre de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras "sentirse mal", informó uno de sus hijos en X. (AFP)

