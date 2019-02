Jair Bolsonaro pide que el atentado en su contra no quede "impune" [VIDEO] El presidente brasileño dijo que "ese crimen, ese intento de homicidio, el acto terrorista practicado por un ex integrante del PSOL, no puede quedar impune" y expresó su confianza en que la "querida Policía Federal" dé con los autores intelectuales

Brasil | Jair Bolsonaro pide que el atentado en su contra no quede "impune". (EFE)