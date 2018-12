Sao Paulo. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió que la reserva indígena Raposa Serra do Sol, una de las mayores del país, puede ser "explotada" de "forma racional" con el objetivo de que las etnias que habitan esa región puedan recibir regalías por ello.

"Es el área más rica del mundo. Hay cómo explotarla de forma racional. Damos una parte de esas ganancias a los indígenas e integramos al indio en la sociedad", afirmó Bolsonaro en declaraciones a los periodistas, tras participar en un evento en Duque de Caxias, en el estado de Río de Janeiro.

De acuerdo con el diario brasileño Valor Económico, el equipo de Bolsonaro, quien asumirá el poder el próximo 1 de enero, prepara un decreto para revisar la situación de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, un territorio de 1,7 millones de hectáreas en el estado norteño de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana.



La reserva es objeto de disputas entre indígenas y hacendados desde la década de 1970, pero el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoy preso por corrupción, firmó en 2005 el decreto de Homologación de Raposa Serra do Sol.

Cuatro años después, en 2009, el Tribunal Supremo de Brasil se pronunció a favor de la homologación y ordenó a decenas de arroceros a abandonar esa zona donde conviven indígenas de diversas etnias.

Bolsonaro se ha mostrado contrario a las demarcaciones de tierras indígenas y, recientemente, generó una nueva polémica al asegurar que mantener a los indígenas en reservas protegidas es tratarlos como animales en zoológicos.

"Nadie quiere maltratar a los indios. Ahora, mira, en Bolivia tenemos un indio que es presidente (Evo Morales). ¿Por qué en Brasil tenemos que mantenerlos recluidos en reservas como si fueran animales en zoológicos?", cuestionó Bolsonaro.



Fuente: EFE