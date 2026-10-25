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Resumen

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Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de TERCIO TEIXEIRA / AFP).
Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de TERCIO TEIXEIRA / AFP).
/ TERCIO TEIXEIRA
Por Agencia AFP

Un juez de la corte suprema de Brasil prorrogó este domingo por dos horas el cierre de los colegios electorales en todo el país, que deciden en una balotaje entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro.

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