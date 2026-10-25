Un juez de la corte suprema de Brasil prorrogó este domingo por dos horas el cierre de los colegios electorales en todo el país, que deciden en una balotaje entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro.

Es la última batalla electoral para Lula, que con casi 81 años espera remontar después de perder en primera vuelta ante el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador.

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El mandatario izquierdista denunció obstáculos en el sistema de transporte público para ir a votar en Sao Paulo y en algunas ciudades del noreste donde tiene su base electoral, como Salvador de Bahía.

“Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara”, dijo el mandatario izquierdista frente a su casa en Sao Paulo.

Ante la “gravedad” de los hechos denunciados se extendió la votación en todo Brasil hasta las 19H00 locales (22H00 GMT), ordenó el juez Cristiano Zanin en una decisión consultada por la AFP.

La campaña de Bolsonaro había pedido a su vez la prórroga por dos horas en algunos municipios de Minas Gerais (sureste) y Rio Grande do Sul (sur) debido a “intensas lluvias”.