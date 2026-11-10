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Personas participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro, este lunes en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Personas participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro, este lunes en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Por Agencia AFP

La justicia de Brasil multó este martes al gigante tecnológico Meta por haber incumplido órdenes sobre un trato igualitario en sus plataformas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro durante las elecciones.

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