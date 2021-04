Una pequeña que había sido golpeada y torturada durante varios días por su madre y su madrastra, murió esta madrugada tras sufrir un paro cardíaco debido al “deterioro de las funciones vitales”.

El pasado lunes 19, Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, quien vivía junto a las dos mujeres en el municipio de Porto Real, ubicado en el estado de Río de Janeiro en Brasil, ingresó a un hospital privado de la ciudad de Resende.

Y esta mañana, pese a los intentos y maniobras de reanimación de los médicos, la pequeña de seis años falleció.

Apenas ingresó al hospital, los doctores revisaron a la niña y sospecharon de la versión contada por la madre. Por esa razón, hicieron la denuncia ante las autoridades y casi de inmediato, la mamá de la nena, Gilmara Oliveira de Farias, de 27 años, y su compañera, Brena Luane Barbosa, de 25, quedaron detenidas. Más tarde, las dos mujeres fueron trasladadas a una prisión en Bangu, al oeste de Río de Janeiro.

Según informó la cadena , el ayuntamiento accedió a la historia clínica de Ketelen y aseguró que se encontraba internada en muy grave estado, en coma y sin reflejos, con las funciones vitales deterioradas.

Mientras tanto, el padre de la nena estaría en la búsqueda de los recursos necesarios para poder viajar hasta Río de Janeiro y así conseguir que la morgue le entregue el cuerpo de Ketelen.

Gilmara Oliveira de Farias, de 27 años, junto a su hija. (Foto: OGlobo).

La cronología del caso

Según las versiones, los ataques comenzaron el viernes 16 de abril y continuaron hasta la mañana del lunes 19, momento en que la madre finalmente llamó a emergencias.

Según los investigadores de la policía, durante esos días la niña apenas fue alimentada, recibió golpes de puño y patadas. También revelaron un dato estremecedor: las dos mujeres usaron un cable de televisión a modo de látigo para herirla.

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, a través del juez Marco Aurélio da Silva Adania en la audiencia de custodia del miércoles 21, decretó la prisión preventiva de las dos mujeres.

Brena Luane Barbosa, de 25, estaba en pareja con la madre de la niña. (Foto: OGlobo).

“La madre asegura que alrededor de octubre del año pasado, la pareja comenzó a sentir celos de la menor, lo que la llevó a maltratar a ambas”, reveló Marcelo Nunes Ribeiro, el jefe de delegados de Porto Real.

El escalofriante relato de la abuela

La abuela de Ketelen habría presenciado las agresiones ocurridas durante el fin de semana, pero no hizo nada debido a las amenazas que recibió. “Mi hija ya había bebido mucho alcohol y le dijo (a su pareja) como: ‘Si no le pegás (a la niña), yo le pego’. Cuando me levanté para decir ‘no’, mi hija dijo: ‘no te muevas’”, relató la mujer de 50 años.

En este pozo arrojaron a Ketelen después de golpearla. (Foto: OGlobo).

Y continuó su narración: “Se llevó a la niña fuera de la casa. Luego la arrojó a un pozo de unos siete metros. Su madre trató de abrazarla y ambas se cayeron”.

La abuela también contó que luego llegaron los golpes reiterados y llevaron a la niña dentro de la casa. Finalmente trasladaron a la pequeña hasta el hospital, pero “no quería que le dijera la verdad al médico”.

Conforme a los criterios de Saber más

______________________________

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China?