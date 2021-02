1 de 7

Desde niña, Isabella Souza ha sufrido palizas y abusos y sentido de cerca el miedo a la muerte por el hecho de ser trans. Su realidad es compartida por miles de personas transgénero en Brasil, el país donde más se mata a esta población en el mundo. "Mi padre siempre me pegaba porque soy trans. Yo no podía vestirme como una chica, él me llevaba al salón para cortarme el pelo y me pegaba todos los días. Una vez tuve que ir a la escuela con gafas por los moretones", cuenta Isabella, hoy con 23 años, en una entrevista con EFE. En la foto, Isabella Souza, de 23 años de edad, es fotografiada en una casa de acogida en la ciudad de Sao Paulo. (Texto EFE / Foto: EFE/ Sebastiao Moreira)