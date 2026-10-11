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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), habla durante un mitin de campaña en São Paulo, el 11 de octubre de 2026. (Foto de Miguel Schincariol / AFP).
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), habla durante un mitin de campaña en São Paulo, el 11 de octubre de 2026. (Foto de Miguel Schincariol / AFP).
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Agencia EFE

Miles de seguidores del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestaron este domingo en São Paulo para tratar de impulsar la remontada ante el derechista Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 25 de octubre.

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